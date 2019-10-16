2019-10-16T11:43:59+03:00
Происшествия

Ставропольца, душившего мать подушкой, осудили на 6 лет

Он избил и душил свою мать, пока она не пообещала оставить ему квартиру
Полина ШАПОШНИКОВА
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Мужчину из Зеленокумска осудили за попытку убить свою мать. 56-летний Геннадий Камышанский признан виновным в покушении на убийство. 5 апреля 2019 года он поссорился с матерью из-за наследства, избил 79-летнюю женщину кулаками по лицу и стал душить подушкой. Женщина пообещала сыну 150 тысяч рублей и квартиру только за то, чтобы он не убил ее. Затем старушка обратилась в правоохранительные органы.

Камышанского суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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