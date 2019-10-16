В уклонении от уплаты налогов подозревают руководство предприятия в Ставрополе

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-16T12:37:33+03:00

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В Ставрополе возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «СПАП 26 РЕГИОН», который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

С января 2018 года по март 2019 он предоставлял в налоговую декларации с ложными сведениями, таким образом избежал налога на добавленную стоимость.

Не донес до ФНС предприниматель больше 7 млн рублей. Сейчас следователи закрепляют полученные доказательства и принимают меры по возмещению ущерба бюджету страны. Идет расследование, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU