2019-10-16T12:37:33+03:00
Происшествия

В уклонении от уплаты налогов подозревают руководство предприятия в Ставрополе

Ставропольское пассажирское автотранспортное предприятие задолжало налоговой 7 млн рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе возбуждено уголовное дело против руководителя ООО «СПАП 26 РЕГИОН», который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

С января 2018 года по март 2019 он предоставлял в налоговую декларации с ложными сведениями, таким образом избежал налога на добавленную стоимость.

Не донес до ФНС предприниматель больше 7 млн рублей. Сейчас следователи закрепляют полученные доказательства и принимают меры по возмещению ущерба бюджету страны. Идет расследование, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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