2019-10-16T13:03:14+03:00
Недвижимость

В некоторых территориях Ставрополья сообщили о дате начала отопительного сезона

В 20 муниципалитетах батареи уже отапливают помещения
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье в 20 территориях начался отопительный сезон. Пионером стал Грачевский район, где потеплели батареи еще 7 октября. 15-17 октября сезон начали в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове, Минераловодском, Благодарненском, Георгиевском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском и Советском горокругах, а также в Андроповском, Апанасенковском, Курском, Новоселицком, Степновском, Туркменском, Шпаковском районах.

С 20 и 21 октября планируется пустить тепло в дома жителей Железноводска, Невинномысска и Буденновского района.

Еще не назначили свою дату Ставрополь, Пятигорск, Аргзирский и Предгорный районы. Там отапливаются только детсады, школы и больницы.

Решение о включении отопления принимают местные власти, опираясь на данные синоптиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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