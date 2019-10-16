2019-10-16T13:19:21+03:00
Общество

Пьяный чеченец устроил стрельбу в баре Севастополя

Молодой человек приехал в Севастополь на заработки
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел в севастопольском баре «Пиратская лагуна», в ночь на 14 октября. Там между двумя пьяными мужчинами завязался конфликт.

Разъяренный 33-летний отдыхающий выстрелил из травматического пистолета в 25-летнего соперника. Раненного парня с многочисленными травмами доставили в больницу.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался уроженец Чечни, который приехал в Севастополь на заработки. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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