Пьяный чеченец устроил стрельбу в баре Севастополя
Молодой человек приехал в Севастополь на заработки
Изменить размер текста:
Инцидент произошел в севастопольском баре «Пиратская лагуна», в ночь на 14 октября. Там между двумя пьяными мужчинами завязался конфликт.
Разъяренный 33-летний отдыхающий выстрелил из травматического пистолета в 25-летнего соперника. Раненного парня с многочисленными травмами доставили в больницу.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался уроженец Чечни, который приехал в Севастополь на заработки. Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU