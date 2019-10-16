2019-10-16T14:05:34+03:00
Происшествия

В Дагестане накрыли склад с паленым алкоголем на 109 миллионов рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Варвара АНТОНОВА
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Сотрудники ФСБ и МВД по Дагестану нашли большой склад с поддельным алкоголем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

- Поддельная алкогольная продукция обнаружена на складе ООО "Дербент Прогресс" в городе Дербенте. Примерная стоимость товара - 109 миллионов рублей. Ящики с разными крепкими алкогольными напитками направили на экспертизу, - говорит собеседник.

В скором времени по факту возбудят уголовное дело, уточняет агентство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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