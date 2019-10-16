В Дагестане накрыли склад с паленым алкоголем на 109 миллионов рублей
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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Сотрудники ФСБ и МВД по Дагестану нашли большой склад с поддельным алкоголем. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
- Поддельная алкогольная продукция обнаружена на складе ООО "Дербент Прогресс" в городе Дербенте. Примерная стоимость товара - 109 миллионов рублей. Ящики с разными крепкими алкогольными напитками направили на экспертизу, - говорит собеседник.
В скором времени по факту возбудят уголовное дело, уточняет агентство.
ИСТОЧНИК KP.RU
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