Москва уступила Грозному в рейтинге городов по качеству дорог

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-16T14:15:35+03:00

Грозный лидирует в этом рейтинге уже третий год подряд

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Интернет-портал Domofond.ru выяснил, как жители разных регионов нашей страны оценивают состояние дорог и парковок в тех местах, где сами проживают. Более 90 тысяч россиян поучаствовали в этом опросе. Средний балл по стране оказался 4,5 из 10.

Грозный занял первое место в рейтинге городов России по качеству автомобильных дорог и количеству парковок. Кстати, на этой позиции он держится уже третий год подряд.

Так, в 2019 году жители республики оценили качество местных дорог и доступность парковок на 7,5 балла (на 0,6 балла выше прошлогоднего уровня).

Что качается рейтинга городов-миллионников, то в этом списке лидирует Москва. Правда, респонденты оценили свои дороги и парковки на 5,7 балла. А это на 0,3 балла выше прошлогоднего уровня.

Кстати, Ставрополь оказался на десятом месте в этом списке. Там, как и в прошлом году, местные жители поставили дорогам и парковкам 5,6 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU