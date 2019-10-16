«Чеченские мужчины не носят шорты»: Туристы делятся впечатлениями после посещения Грозного
В последние годы Чечня пользуется популярностью среди туристов. Большая часть из них, конечно, российские. Однако за прошлый год посмотреть и погулять по улицам республики приехали туристы из 78 стран мира.
О своих приключениях отдыхающие делятся в соцсети. Так, например, один из местных пабликов опубликовал впечатления туриста из России.
Женщина пишет о том, что «В Чечне абсолютный сухой закон. Грозный - очень красивый и современный город».
— Чеченские мужчины не носят шорты. Чеченские женщины всегда с покрытой головой и в юбке не выше колена. Чеченцам нельзя дотрагиваться до чужих женщин и поэтому у них даже каток раздельный, -— подчеркивает отдыхающая.
Также она рассказывает, что чеченский народ уважает своего президента, вкусно готовит и в республике «слишком красивые мечети».
— В Грозном есть православная церковь, которая первой была восстановлена после войны. За обе чеченские войны республика была уничтожена на 90% и уже сейчас об этом даже сложно подумать, — пишет женщина в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU