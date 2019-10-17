Видео: страшная авария с маршруткой произошла в Нальчике

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-17T11:03:37+03:00

Общественный транспорт перевернулся на крышу, есть погибшая и пострадавшие

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В Нальчике произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и ГАЗелью. Водитель «ВАЗ-2107» ехал по улице Ногмова на сумасшедшей скорости и не пропустил маршрутку №7. Лихач просто влетел в микроавтобус, отчего тот перевернулся на крышу.

71-летняя пассажирка получила серьезные травмы, которые оказались смертельными. Медики не успели спасти женщину. Пострадали еще несколько человек из общественного транспорта, врачи оказали им всю необходимую помощь.

Безбашенный водитель легковушки перевернул маршрутку в Нальчике.

ИСТОЧНИК KP.RU