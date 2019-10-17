Кадыров назвал выдумками публикации о «зачистке» чиновников в Чечне

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-17T09:45:16+03:00

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Накануне глава Чечни на совещании выразил возмущения по поводу публикаций в СМИ о задержаниях и увольнении республиканских чиновников.

—Эти выдумки зашкаливают. Их авторы знают, что это 1000% ложь! Но пишут и пишут. В Грозном никто никому не наступает на ногу, нет разбоя, уличной преступности. Люди и после полуночи гуляют на улицах, в парках и скверах, -—поделился Кадыров с журналистами.

Напомним, что ранее «Новая газета» опубликовала материал, где автор утверждал, что в Чечне уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности. Так, журналисты писали, что этим летом задержали экс-мэра Аргуна Ибрагима Темирбаева, к которому Рамзан Кадыров испытывал личную неприязнь.

После этого помощник главы республики по СМИ Ахмед Дудаев прокомментировал заявления издания о кадровых чистках в Чечне. Он призвал не искать «загадочных подтекстов» в сообщениях.

— В Чечне руководство не может ни уволить, ни назначить, ни провести рокировку среди чиновников. Обязательно найдутся аналитики, которые начинают искать в этом загадочный подтекст, провокацию. Все это ради повышения своих рейтингов, —сказал Дудаев.

ИСТОЧНИК KP.RU