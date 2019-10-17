2019-10-17T10:07:33+03:00
Происшествия

Съемочную группу комедии с Ходченковой ставрополец оставил без реквизита

Страстный фанат кинематографа прихватил на память лестницу и телефоны на 35 тысяч рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Инстаграм Александра НекристоваФото: Инстаграм Александра Некристова
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Реквизит со съемок комедии «Розы чайной» со Светланой Ходченковой украл ставрополец. В полицию Ессентуков обратились администраторы кинокомпании, сообщив, что пока все отвлеклись на съемочный процесс, с площадки исчез контейнер с реквизитом и телефонами некоторых членов группы. Контейнер лежал рядом с вагончиком-гримеркой для артистов. Злоумышленник зачем-то прихватил и стремянку.

Подорвавшего репутацию КМВ местного жителя нашли быстро: помогли соседи, которые заметили мужчину со стремянкой в руках. Он выдал себя сам, предлагая купить вещи, только что им украденные.

В отделении полиции мужчина признал вину, отдал вещи.

Напомним, в Ессентуках российская кинокомпания снимает фильм о молодой певице, которую играет Светлана Ходченкова, «Роза чайная». Девушка, по сюжету, находит на КМВ свою любовь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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