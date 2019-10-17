2019-10-17T10:24:02+03:00
Происшествия

В Дагестане силовики обыскали городской суд

Официальной информации пока нет
Варвара АНТОНОВА
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В Дагестане силовики обыскали городской судВ Дагестане силовики обыскали городской судФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Силовики провели обыск и выемку документов в Каспийском городском суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

- В среду в Каспийском городском суде были проведены оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела: обыски и выемка документов, - цитирует агентство своего информатора, который не уточняет, в чем суть уголовного дела.

Официальной информации пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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