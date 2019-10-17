В Дагестане силовики обыскали городской суд
Официальной информации пока нет
В Дагестане силовики обыскали городской судФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Силовики провели обыск и выемку документов в Каспийском городском суде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
- В среду в Каспийском городском суде были проведены оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела: обыски и выемка документов, - цитирует агентство своего информатора, который не уточняет, в чем суть уголовного дела.
Официальной информации пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU