2019-10-17T11:03:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье престарелый водитель сбил пешехода-нарушителя

Женщина шла на красный по «зебре»
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

63-летняя женщина в Минераловодском округе умерла под колесами иномарки. 16 октября она перехода трассу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В это время по 350 километру трассы «Кавказ» ехал водитель машины «Шкода Октавия», который не успел затормозить и сбил нарушительницу. Она умерла до приезда медиков.

Рулил иномаркой 71-летний мужчина из соседнего региона. Он не пострадал. В злостных нарушениях ПДД водитель замечен не был. Идет проверка по аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты ВТБ могут открывать вклады и накопительные счета прямо в банкоматах
Дагестанского актера пригласили в Болливуд после роли в фильме, снятом в Чечне
На Ставрополье осудили иностранного наркоторговца
В Ставрополе умерли в пожаре мать и дочь
«У судьи изъяли пистолет и компьютер с данными»: в Дагестане подтвердили обыски в суде
МВД Дагестана опровергло информацию об обысках в Каспийском суде
Инновационные методы в психиатрии и наркологии обсудили в Ставрополе
Очаг африканской чумы свиней зафиксировали на Ставрополье
На Ставрополье назначен новый прокурор
Самый дешевый хлеб в России продается в Ингушетии и Чечне
Отец и сын Арашуковы предстали перед судом
Видео: Дагестанская бабушка стреляла с ружья и сорвалась
Кадыров пообещал превратить Чечню в самый красивый регион России
В Ставрополе школьник сбит ночью на переходе
Замдиректора спортшколы на Ставрополье преступно заработал на соревнованиях по боксу