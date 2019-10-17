На Ставрополье престарелый водитель сбил пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-17T11:03:02+03:00

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63-летняя женщина в Минераловодском округе умерла под колесами иномарки. 16 октября она перехода трассу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В это время по 350 километру трассы «Кавказ» ехал водитель машины «Шкода Октавия», который не успел затормозить и сбил нарушительницу. Она умерла до приезда медиков.

Рулил иномаркой 71-летний мужчина из соседнего региона. Он не пострадал. В злостных нарушениях ПДД водитель замечен не был. Идет проверка по аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU