2019-10-17T11:47:29+03:00
Общество

Кадыров пообещал превратить Чечню в самый красивый регион России

Для этого власти республики будут трудиться и днем и ночью
Ася АСРЯН
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Власти Чечни трудятся, не покладая рук, чтобы сделать регион самым благоустроенным во всей России. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

— Чеченская Республика в ближайшее время станет самым благоустроенным регионом России. Для этого мы трудимся днём и ночью, - заявил чеченский лидер.

По его словам, во многих отдалённых селах уже асфальтируются дороги. А также обновляются газовые, электрические и водопроводные сети. Не обходят вниманием и тех жителей республики, которые испытывают материальные трудности.

— В Грозном уже завершается первый этап благоустройства. Здесь закупили новые насосы для водозаборных станций, поставили трансформаторы, проложили водопроводные линии и асфальтированны дороги. В Аргуне строятся парки, реставрируется центральная улица. В Наурском районе трудоустроены десятки человек.

Рамзан Кадыров добавил, что в других районах работа также не останавливается ни на минуту.

— Мы превратим нашу республику в самый красивый и ухоженный регион России, —пообещал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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