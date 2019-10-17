На Ставрополье осудили иностранного наркоторговца

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-17T14:56:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Участника международной преступной группы, который поставлял героин на территорию России, поймали и осудили в Ставропольском крае. Мужчина в сентябре прошлого года прибыл в Пятигорск с намерением через «закладки» распространить героин. Но его задержали сотрудники ФСБ. А по месту проживания дилера было найдено 1,134 кг героина.

Суд в Пятигорске назначил наркоторговцу семь лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU