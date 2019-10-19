Чиновник в Северной Осетии может оказаться убийцей

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-19T09:30:28+03:00

Его задержали по подозрению в совершении фатального выстрела из ружья в местного жителя

Изменить размер текста: A A

В Северной Осетии в убийстве подозревают заместителя главы села. Чиновника из Алагирского района селения Црау задержали следователи. Убит местный житель от ранения из огнестрельного ружья.

Есть основания полагать, что 15 октября вечером на улице Агузарова в городе Алагире неизвестным, который выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау, был замглавы. Стрелявший скрылся с места преступления, а мужчина умер там же.

35-летний подозреваемый находится под стражей, заведено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU