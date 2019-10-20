2019-10-20T13:53:33+03:00
Общество

Хитрый дагестанец приписал себе 27 лет, чтобы получить пенсию

Благодаря преждевременной старости злоумышленник заработал почти 170 тысяч рублей
Ася АСРЯН
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35-летний житель Левашинского района Дагестана решил, что неплохо бы начать получать пенсию по старости. Для этого предприимчивый дагестанец получил подложный паспорт, где он приписал к своему возрасту еще 27 лет.

Так, «пожилой» житель Дагестана 1957 года рождения обратился в районное отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении трудовой пенсии по старости. А перед этим он завел себе липовую трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что с 1987 по 1992 годы работал в местном колхозе.

Мошеннический план молодого кавказца удался. С 2018 по 2019 год он незаконно получил пенсионные выплаты в размере более 169 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Однако, за «преждевременную старость» злоумышленнику и всем тем, кто ему в этом помогал придется ответить по статьям: «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог».

Известно, что жителю Дагестана пришлось вернуть полученную нечестным путем пенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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