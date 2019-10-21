2019-10-21T09:26:14+03:00
Происшествия

В Махачкале после взрыва газа мужчина получил ожоги

Разрушений дома, где произошел взрыв, нет
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Махачкале в многоэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадал человек. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило около 3 утра. Спасатели не обнаружили на месте разрушений дома. Но мужчину, находившегося в квартире, пришлось доставить в ожоговый центр.

Предстоит установить причины взрыва, сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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