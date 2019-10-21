В Ставрополе прочесывают лес в поисках мужчины в камуфляже

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-21T09:31:22+03:00

Он не вернулся домой, его ищет дочь

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В Ставрополе полиция ищет без вести пропавшего Геннадия Червякова 1942 года рождения. Мужчина пропал 20 октября, когда ушел в лес. С тех пор его местонахождение не известно. Он было одет в зеленую камуфляжную куртку, серо-зеленые камуфляжные брюки, коричневую кепку, черные берцы.

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Ведутся поиски в лесу. Ориентировка с приметами пропавшего передана всем патрульным и оперативникам.

Жителей, располагающих информацией о мужчине, просят поделиться ей по номерам телефонов: 8 (8652) 56-02-17, либо в ОП №1 УМВД России по городу Ставрополю по телефону 8 (8652) 30-48-09, либо 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU