На Ставрополье 4 человека пострадали в аварии с «Мерседесом»
Автомобиль был тонирован в передней части
Фото: УИГБДД по СК
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4 человека пострадали в Буденновском районе в ДТП с двумя легковушками. 20 октября днем на 204 километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Мерседес Бенц» при обгоне выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211440», который ехал впереди и поворачивал налево.
Водитель и пассажир «четырнадцатой» и два пассажира иномарки доставлены в больницу. За рулем тонированной иномарки сидел 34-летний водитель. В УИГБДД по СК полагают, что ограничение видимости могло стать причиной ДТП. Идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU