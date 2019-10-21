На Ставрополье 4 человека пострадали в аварии с «Мерседесом»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-21T09:42:03+03:00

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4 человека пострадали в Буденновском районе в ДТП с двумя легковушками. 20 октября днем на 204 километре автодороги «Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Мерседес Бенц» при обгоне выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211440», который ехал впереди и поворачивал налево.

Водитель и пассажир «четырнадцатой» и два пассажира иномарки доставлены в больницу. За рулем тонированной иномарки сидел 34-летний водитель. В УИГБДД по СК полагают, что ограничение видимости могло стать причиной ДТП. Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU