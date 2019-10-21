«В театр или на кладбище»: Кадыров заявил, что Чечня защитит Россию от террористов из Сирии

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-21T09:47:23+03:00

По словам Кадырова, на данный момент в регионе для обеспечения безопасности успешно подготовлены спецподразделения

Изменить размер текста: A A

Накануне Рамзан Кадыров стал гостем программы Первого канала «Большая игра». Там чеченский лидер выразил готовность республики дать отпор террористам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», которые могут бежать из Сирии на Северный Кавказ.

По словам Кадырова, на данный момент в регионе для обеспечения безопасности успешно подготовлены спецподразделения.

—Мы не те, которые были в 1999 году. У нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием их примем, но в театр или на кладбище, куда дадим билеты пока неизвестно, —добавил он.

—Это не просто шайтаны, не просто исламисты, которые захотели строить исламское государство. Это люди, подготовленные спецслужбами Запада. Да, они разбежались в Сирии, но все равно их хозяева соберут, и будут использовать против нас. У них задачи Америки, Запада, Европы развалить наше суверенное государство, — продолжил Рамзан Кадыров.

Напомним, недавно чеченский лидер вместе с президентом России Владимиром Путиным отправился в Саудовскую Аравию. Кадыров назвал этот день великим во взаимоотношениях России и Королевства Саудовская Аравия.

Глава Чеченской Республики заявил в соцсети, что это историческое событие станет толчком для взаимовыгодного сотрудничества России и Саудовской Аравии. Сам Рамзан Кадыров во время этой встречи успел увидеться с наследным принцем КСА Мухаммадом бен Сальман Аль Саудом.

ИСТОЧНИК KP.RU