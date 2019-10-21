2019-10-21T09:51:18+03:00
Происшествия

В Ессентуках два человека сломали позвоночники в ДТП

Они не были пристегнуты, а водить был пьян
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Пьяный водитель без прав в Ессентуках врезался в припаркованный автомобиль. 20 октября вечером на улице Маркова водитель «Лады Приоры» разогнался, не справился с управлением и вписался в мирно стоящую «Волгу».

Травмы головы и перелом позвоночника получили 22-летний водитель и 25-летний пассажир «Приоры». Водителю грозит до 15 суток ареста и штраф до 45 тысяч рублей, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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