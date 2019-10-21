2019-10-21T10:10:36+03:00
Происшествия

Страшные переломы получил пешеход-нарушитель в Пятигорске

51-летний мужчина попытался перейти дорогу не по «зебре»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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Открытые переломы получил мужчина в Пятигорске, решивший перейти трассу в неположенном месте. ДТП произошло около 18 часов 20 октября на улице 2-ая Линия.

«Форд Мондео» не успел затормозить перед 51-летним нарушителем. В итоге мужчина госпитализирован. Иномаркой управлял 45-летний мужчина, которые больше 10 раз привлекался к ответственности за превышение скорости. Идет проверка и установление степени вины участников аварии, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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