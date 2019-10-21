Руководитель «СК Инвест» в Ставрополе не платил налоговой миллионы

СЕГОДНЯ 10:17 2019-10-21T10:17:27+03:00

Он 2 года поставлял липовые документы

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В Ставрополе руководителя ООО «СК Инвест» подозревают в уклонении от уплаты налогов.

С января 2015 по декабрь 2017 подозреваемый не платил налоги на добавленную стоимость, предоставляя в налоговую декларации с ложными сведениями. Таким образом задолженность у организации перешла порог в 7 млн рублей.

Следователями проведен обыск в организации и выемка документов. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU