В Чечне установлены самые низкие на Кавказе цены за газ
Стало известно, сколько сетевого газа на среднюю зарплату могут позволить себе жители разных регионов страны.
Исследователи РИА Рейтинг поделили среднемесячный заработок на региональный тариф за газ, установленный с 1 июля 2019 года.
Если сравнивать с Европой, то газ в нашей стране обходится дешевле всего. В лидерах по количеству газа, доступного на среднюю зарплату, Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители могут купить больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа. Он же в регионе и самый дешевый — 4,27 рубля за кубометр.
В лидерах по дешевизне газа и Чеченская Республика — голубое топливо стоит меньше 5 рублей за кубометр, тогда как средняя цена по стране составляет 6,27 рубля за кубический метр. Поэтому жители Чечни могут позволить себе 5 тысяч кубических метров газа на среднюю зарплату и это самый большой показатель в СКФО. В остальных регионах Северного Кавказа газ стоит дороже 5 рублей за кубометр. И самый дорогой он в КЧР — 6,39. Поэтому жители Республики могут позволить его себе в самом меньшем количестве на Северном Кавказе - 3569. А больше всего газа в СКФО, исключая Чечню, могут купить жители Ставрополья - 4407 кубических метров.
Интересно вспомнить, что в декабре 2018 года в Чечне разгорелся скандал из-за решения Заводского районного суда Грозного по требованию прокуратуры списать 9,353 млрд рублей долгов населения за газ. Так как в прокуратуре посчитали, что требования оплаты создают социальную напряженность. Хотя компании "Газпром межрегионгаз Грозный" такое решение не понравилось, в 2019 году долг все равно списали. Причина тому: отсутствие необходимых документов о списании,истекший срок давности.
Сейчас долг Чечни за газ составляет около 15,9 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU