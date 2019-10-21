В Чечне установлены самые низкие на Кавказе цены за газ

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-21T11:20:47+03:00

А на Ставрополье платят в 1,2 раза больше

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Стало известно, сколько сетевого газа на среднюю зарплату могут позволить себе жители разных регионов страны.

Исследователи РИА Рейтинг поделили среднемесячный заработок на региональный тариф за газ, установленный с 1 июля 2019 года.

Если сравнивать с Европой, то газ в нашей стране обходится дешевле всего. В лидерах по количеству газа, доступного на среднюю зарплату, Ямало-Ненецкий автономный округ. Жители могут купить больше 20 тысяч кубических метров сетевого газа. Он же в регионе и самый дешевый — 4,27 рубля за кубометр.

В лидерах по дешевизне газа и Чеченская Республика — голубое топливо стоит меньше 5 рублей за кубометр, тогда как средняя цена по стране составляет 6,27 рубля за кубический метр. Поэтому жители Чечни могут позволить себе 5 тысяч кубических метров газа на среднюю зарплату и это самый большой показатель в СКФО. В остальных регионах Северного Кавказа газ стоит дороже 5 рублей за кубометр. И самый дорогой он в КЧР — 6,39. Поэтому жители Республики могут позволить его себе в самом меньшем количестве на Северном Кавказе - 3569. А больше всего газа в СКФО, исключая Чечню, могут купить жители Ставрополья - 4407 кубических метров.

Интересно вспомнить, что в декабре 2018 года в Чечне разгорелся скандал из-за решения Заводского районного суда Грозного по требованию прокуратуры списать 9,353 млрд рублей долгов населения за газ. Так как в прокуратуре посчитали, что требования оплаты создают социальную напряженность. Хотя компании "Газпром межрегионгаз Грозный" такое решение не понравилось, в 2019 году долг все равно списали. Причина тому: отсутствие необходимых документов о списании,истекший срок давности.

Сейчас долг Чечни за газ составляет около 15,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU