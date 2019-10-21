В Ессентуках мужчина разбился, пролетев несколько метров с крыши

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-21T11:29:32+03:00

Он в составе бригады ремонтировал дом

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В Ессентуках после смерти рабочего следователи начали проверку. Мужчина умер от травм, полученных при падении с высоты.

Трагедия случилась утром 17 октября, когда бригада рабочих ремонтировала крышу одного из многоквартирных домов курорта. По какой-то причине рабочий поскользнулся и упал с крыши. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Назначена экспертиза. И после результатов проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU