В Ессентуках мужчина разбился, пролетев несколько метров с крыши
Он в составе бригады ремонтировал дом
Фото: СУ СКР по СК
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В Ессентуках после смерти рабочего следователи начали проверку. Мужчина умер от травм, полученных при падении с высоты.
Трагедия случилась утром 17 октября, когда бригада рабочих ремонтировала крышу одного из многоквартирных домов курорта. По какой-то причине рабочий поскользнулся и упал с крыши. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Назначена экспертиза. И после результатов проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU