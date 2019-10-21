В Железноводске будут заглатывать хинкали на скорость
4 ноября в городе планируют перепить и переесть
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В Железноводске в День народного единства на скорость будут поедать хинкали. 4 ноября для всех гостей праздника «Железное объедение», который проводится уже во второй раз, проведут конкурсы с говорящими названиями: "Переешь", "Перепей", "Перетанцуй", "Перерисуй".
Кроме того, будет приготовлен вкусный плов для всех желающих. А лучшего повара наградят кубком фестиваля, сообщают в пресс-службе администрации курорта.
ИСТОЧНИК KP.RU