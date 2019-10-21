Хабиб Нурмагомедов стал потерпевшим по уголовному делу

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-21T12:02:36+03:00

Хабиб Нурмагомедов неожиданно стал потерпевшим по делу бизнесмена из Сыктывкара Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Правда, боец об этом вряд ли знает

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Непобедимого Хабиба Нурмагомедова сделали потерпевшим по уголовному делу. Сам спортсмен вряд ли в курсе, что на его защиту грудью встала полиция, а нарушителя уже осудили. Произошла история в Республике Коми.

Всё дело в том, что в Сыктывкаре обнаружился продавец контрафактных футболок с яркими надписями KHABIB. Некий Арзуман Юнусов решил нажиться на известности спортсмена. Но получи от полиции уголовное дело.

Суд закрыл бизнес, дельцу предписано уничтожить заветные футболки. Чемпион может спать спокойно.

Снимок листа из уголовного дела против дельцаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU