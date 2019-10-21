2019-10-21T12:02:36+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов стал потерпевшим по уголовному делу

Правда, боец об этом вряд ли знает
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов неожиданно стал потерпевшим по делу бизнесмена из СыктывкараХабиб Нурмагомедов неожиданно стал потерпевшим по делу бизнесмена из СыктывкараФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Непобедимого Хабиба Нурмагомедова сделали потерпевшим по уголовному делу. Сам спортсмен вряд ли в курсе, что на его защиту грудью встала полиция, а нарушителя уже осудили. Произошла история в Республике Коми.

Всё дело в том, что в Сыктывкаре обнаружился продавец контрафактных футболок с яркими надписями KHABIB. Некий Арзуман Юнусов решил нажиться на известности спортсмена. Но получи от полиции уголовное дело.

Суд закрыл бизнес, дельцу предписано уничтожить заветные футболки. Чемпион может спать спокойно.

Снимок листа из уголовного дела против дельца Фото: СОЦСЕТИ

Снимок листа из уголовного дела против дельцаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24