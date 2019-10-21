Винтокрылый бестселлер поставили в Росгвардию Ставрополья
Ми-8 способен перевозить 4 тонны веса
Фото: Управление Росгвардии по Ставропольскому краю
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Росгвардия Ставрополя получила новый вертолет Ми-8. Он может перемещаться на расстояние до 1 тысячи километров, а его скорость достигает 250 километров в час.
Экипаж Ми-8 состоит из 3 человек, а на борту помещается 24 пассажира или 4 тонны груза.
В Росгвардии новинку, прибывшую в регион из Крыма, называют винтокрылым бестселлером.
- Форма и обводы «восьмерки» исключительно гармоничны, изящны и смотрятся современно спустя десятки лет после своего создания, - отметил командир управления
ИСТОЧНИК KP.RU