Винтокрылый бестселлер поставили в Росгвардию Ставрополья

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-21T12:13:44+03:00

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Росгвардия Ставрополя получила новый вертолет Ми-8. Он может перемещаться на расстояние до 1 тысячи километров, а его скорость достигает 250 километров в час.

Экипаж Ми-8 состоит из 3 человек, а на борту помещается 24 пассажира или 4 тонны груза.

В Росгвардии новинку, прибывшую в регион из Крыма, называют винтокрылым бестселлером.

- Форма и обводы «восьмерки» исключительно гармоничны, изящны и смотрятся современно спустя десятки лет после своего создания, - отметил командир управления

ИСТОЧНИК KP.RU