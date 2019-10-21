Видео: Девушка из Чечни, написавшая стих про Путина, мечтает встретиться с Кадыровым

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-21T12:52:54+03:00

Макка призналась, что растеряется от радости, когда встретится с Кадыровым

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Прославившаяся на всю страну чеченская поэтесса Макка Асхабова, посвятившая стихотворение президенту Путину, дала интервью. В разговоре с журналистом 17-летняя чеченка призналась, что рифмует строки и читает их на видео, не ради айфона, как думают многие.

—Если люди живут в России и недовольны Путиным, то они не должны жить в этой стране, как по мне. Я - россиянка, и дай Бог, и дальше буду писать о нашем президенте стихи. Потому что глава республики хорошо к нему относится. А я хочу быть в его команде и разделяю его взгляды, —поделилась Макка.

Также патриотичная чеченка возмутилась комментариями в сети в ее адрес, мол, она пишет стихи ради нового айфона.

Например, один из зрителей под ее видео подписал: «Когда наступают трудные времена, появляются мужчины. Когда выпускают новый айфон, появляется Макка Асхабова».

Девушка из Чечни, написавшая стих про Путина, мечтает встретиться с Кадыровым.

17-летняя девушка рассказала, что любит участвовать в поэтических конкурсах. И всегда рассчитывает на победу, но не ради айфона. У романтической патриотки есть мечта –—встретиться с главой Чечни.

— Прежде всего, я пишу стихи, чтобы встретиться с Рамзаном Кадыровым. Не могу даже представить эту встречу. Жду уже очень долго. Если бы она состоялась, я бы растерялась от радости, — призналась Макка.

ИСТОЧНИК KP.RU