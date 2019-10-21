Застрелил из ружья: высокопоставленный чиновник убил человека в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-21T13:01:17+03:00

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В Северной Осетии расследуется дело по статье 105 УК РФ ("убийство") против чиновника. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского следкома, арестовали 35-летнего заместителя главы Црауского сельского поселения Алагирского района.

- По версии следствия, 15 октября 2019 года примерно в 19.00 на улице Агузарова в Алагире подозреваемый из огнестрельного оружия выстрелил в 44-летнего жителя селения Црау и скрылся. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, - сказали в ведомстве.

Во время оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали. Суд арестовал его на время расследования. Выясняются мотивы и подробности ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU