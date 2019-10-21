Мистическое видео из дома главы Ставрополя обсуждают в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-21T15:16:18+03:00

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Черная кошка, хозяином которой является глава Ставрополя Андрей Джатдоев, пугает хозяина. Он снял видео странного поведения мейн-куна. Животное смотрит вверх большими желтыми глазами, рассматривая что-то. Хозяин утверждает, что кошка смотрела на голый потолок, не отрывая взгляда, в течение получаса.

«Что это такое? Что мы не видим и не знаем? Мистика?» - задается вопросом озадаченный хозяин животного. Ставропольцы предположили, что с кошкой так играет домовой. Некоторые написали, что маленькие дети и животные часто видят то, что не доступно взору взрослых людей.

Что она видит: странное поведение кошки мэра Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU