Мистическое видео из дома главы Ставрополя обсуждают в соцсетях
Черная кошка, хозяином которой является глава Ставрополя Андрей Джатдоев, пугает хозяина. Он снял видео странного поведения мейн-куна. Животное смотрит вверх большими желтыми глазами, рассматривая что-то. Хозяин утверждает, что кошка смотрела на голый потолок, не отрывая взгляда, в течение получаса.
«Что это такое? Что мы не видим и не знаем? Мистика?» - задается вопросом озадаченный хозяин животного. Ставропольцы предположили, что с кошкой так играет домовой. Некоторые написали, что маленькие дети и животные часто видят то, что не доступно взору взрослых людей.
Что она видит: странное поведение кошки мэра Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU