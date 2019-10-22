2019-10-22T09:33:28+03:00
Общество

27% семей на Ставрополье могут позволить себе только еду

Но самый пугающий показатель, по данным Росстата, у Ингушетии
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В списке из десяти регионов страны, где живет наибольшее количество бедных семей оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Ставропольский край. Росстат подсчитал долю семей, которые могут позволить себе на зарплаты только еду и одежду. 30,1% семей в КБР и 27,5% семей на Ставрополье тратят все деньги только на еду. На коммунальные услуги и одежду средств им уже не хватает.

Но самый печальный показатель по стране в Ингушетии, где доля бедствующих семей — 78,8%. Уязвимыми категориями населения остаются пенсионеры без работы, неполные семьи и семьи, где детей слишком много.

Всего в стране россиян, которые тратятся только на еду и одежду — 49,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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