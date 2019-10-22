На Ставрополье в школьный автобус врезалась фура
Пострадал 68-летний водитель автобуса
Фото: УИГБДД по СК
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В Новоалександровском районе рано утром 22 октября произошло ДТП со школьным автобусом. В поселке Светлом водитель фуры «ЛИАЗ» слишком близко подъехал к едущему впереди автобусу «ПАЗ», который поворачивал налево на заправку, и врезался в него.
68-летний водитель автобуса получил ушиб ребер. Водитель фуры не пострадал. А в автобусе больше никого не находилось.
Сейчас на месте происшествия работают наряды ДПС, ведется проверка, устанавливается степень ответственности участников, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU