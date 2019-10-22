На Ставрополье зарплата аграриев выросла на 12%

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-22T09:57:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сельскохозяйственные работники Ставрополья в среднем получают 30,5 тыс рублей в месяц. Зарплаты выросли по сравнению с прошлым годом на 12%. В профильном министерство сообщили, что заработок работников агропромышленного комплекса в регионе растет быстрее инфляции.

И кстати, во втором квартале 2019 года, по сравнению с первым, рост составил 106%. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

ИСТОЧНИК KP.RU