На Ставрополье зарплата аграриев выросла на 12%
Инфляционные процессы отстают от темпов роста заработка работников отрасли
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Сельскохозяйственные работники Ставрополья в среднем получают 30,5 тыс рублей в месяц. Зарплаты выросли по сравнению с прошлым годом на 12%. В профильном министерство сообщили, что заработок работников агропромышленного комплекса в регионе растет быстрее инфляции.
И кстати, во втором квартале 2019 года, по сравнению с первым, рост составил 106%. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства региона Сергей Измалков.
ИСТОЧНИК KP.RU