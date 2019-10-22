Жуткие крики, конвульсии, пение: изгнание джинна сняли на видео в Чечне

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-22T17:29:03+03:00

Ролик получил широкий резонанс: некоторые верят и пугаются, другие хохочут до упаду [видео]

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Нечеловеческий рык, борьба, избиение палкой и Кораном — поразительное видео изгнания джинна сняли на территории Чеченской Республики. Мнения пользователей в соцсетях разделились кардинально. Большинство пользователей искренне верят и очень боятся духа, другие не могут сдержать хохот, когда видят ролик.

С первых секунд зритель видит двух завёрнутых в простыни и одеяла человек. Над женщиной сидит мулла, заклинающий джинна покинуть тело. Ну а «одержимая» надорванным, нечеловеческим голосом отвечает, что никогда не уйдёт.

Изгнание джинна в Чечне жуткие крики и беседа с духом.

Мулла прикладывает ко лбу женщины Коран, после чего дух начинает вопить и безумно рычать. Кадры получились действительно эффектными, а голос — загробным. В какой-то момент священнослужитель начинает бить одержимую палкой, а она бьётся в конвульсиях, пытаясь выбраться.

Видео крайне впечатлило пользователей в местных пабликах. Люди на полном серьёзе верят в духов. Кто-то признаётся, что видео пугающее до дрожи. Другие упрекают администратора за то, что он публикует подобные ролики борьбы с нечистью.

— Я своими глазами видела такое, к сожалению. Сестренка моя родная была одержима. 74 джина. Кто только не читал, кто только не пытался помочь. Но... Только в Грозном в мечети помогли ей.

— Зачем такое выставлять...жуть какая!

— Большинство болезней у нас среди мусульман именно из-за колдовства! Рак в особенности, было несколько случаев когда был сихр и после химии врачи говорили, что диагноз неверно скорее всего поставили, потому, что без следов пропасть это не могло!

— Админ ты мусульманин? Если да и веришь в Аллаха в Его книгу в Ангелов и джинов то зачем это выставлять?

Скептики оказались в меньшинстве, но от души посмеялись. Люди признаются, что не могут сдержать слёз, наблюдая за «великолепной игрой».

— Господи, что за чушь? «Никогда!». Даже русский язык знает!

— Ахахах, ржу в голос.

ИСТОЧНИК KP.RU