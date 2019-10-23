2019-10-23T13:45:09+03:00
Общество

Видео: Пародия маленького кавказца на хит «Салам алейкум, братьям» взорвала сеть

Видео появилось в сети накануне, а уже успело набрать почти 40 тысяч просмотров
Ася АСРЯН
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В сети набирает популярность умилительная пародия кавказского малыша на новый хит «Салам алейкум, братьям». Так, на кадрах харизматичный малыш повторяет движения героев нашумевшего клипа.

Сначала он жестикулирует пальцами, как его «старшие братья», затем снимает черную кепку и дерзко бросает на пол. После этого начинается зажигательный танец забавного малыша.

Мальчик очень старается повторить движения автора хита Ислама Итляшева. Видео появилось в сети накануне, а уже успело набрать почти 40 тысяч просмотров.

Пародия маленького кавказца на хит Салам алейкум, братьям взорвала сеть.

Напомним, что в прошлом месяце популярный певец из КЧР Ислам Итляшев записал и выложил в сеть видеоролик с новой песней «Салам алейкум братьям». Зажигательные кавказские танцы и слова о дружбе народов на Северном Кавказе быстро покорили сердцазрителей.

Только за первые два часа после опубликования ролик посмотрели порядка 70 тысяч пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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