Нотариус из Черкесска оформил завещание от умершего на имущество в 4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-23T17:08:09+03:00

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Предприимчивый нотариус в Черкесске от имени умершего оформил завещание на имущество стоимостью более 4 миллиарда рублей. Мужчина внес в документ заведомо недостоверные данные о распределении наследств. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.

Суд признан нотариуса виновным по статье "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами". Хотя сам мужчина вину не признал.

Руководителя нотариальной конторы оштрафовали на 150 тысяч рублей. Теперь ему запрещено занимать должность нотариуса в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU