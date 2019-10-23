Нотариус из Черкесска оформил завещание от умершего на имущество в 4 миллиарда рублей
Злоумышленника оштрафовали на 150 тысяч рублей
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Предприимчивый нотариус в Черкесске от имени умершего оформил завещание на имущество стоимостью более 4 миллиарда рублей. Мужчина внес в документ заведомо недостоверные данные о распределении наследств. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.
Суд признан нотариуса виновным по статье "Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами". Хотя сам мужчина вину не признал.
Руководителя нотариальной конторы оштрафовали на 150 тысяч рублей. Теперь ему запрещено занимать должность нотариуса в течение двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU