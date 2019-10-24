2019-10-24T09:20:58+03:00
Авто

В Чечне зафиксирован самый большой пробег автомобилей за год

Нигде в стране не ездят на машинах так часто, как в Республике
Полина ШАПОШНИКОВА
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Аналитическое агентство «Автостат» определило средний пробег автомобилей по регионам России за год.

Чаще других регионов в стране не жалеют свои машины автолюбители в Чечне, где за год легковушка в среднем наездила 19,2 тысяч километров. В Дагестане, Ингушетии и КЧР среднегодовой пробег колеблется в интервале 17 – 17,5 тысяч километров. Меньше всех в стране ездят на личных авто жители Чукотки, где годовой пробег составил 10,2 тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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