В Чечне зафиксирован самый большой пробег автомобилей за год
Нигде в стране не ездят на машинах так часто, как в Республике
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Аналитическое агентство «Автостат» определило средний пробег автомобилей по регионам России за год.
Чаще других регионов в стране не жалеют свои машины автолюбители в Чечне, где за год легковушка в среднем наездила 19,2 тысяч километров. В Дагестане, Ингушетии и КЧР среднегодовой пробег колеблется в интервале 17 – 17,5 тысяч километров. Меньше всех в стране ездят на личных авто жители Чукотки, где годовой пробег составил 10,2 тысяч километров.
ИСТОЧНИК KP.RU