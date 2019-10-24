Ребенок в Северной Осетии получил страшные ожоги, пытаясь забраться на поезд

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-24T09:30:31+03:00

Его доставят самолетом на лечение в Москву

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Мальчика в Северной Осетии, забравшегося на поезд, в тяжелом состоянии доставят спецбортом в Москву. Ребенка ударило током на станции Моздок. 12-летний мальчик вместе с товарищем получил ожоги. Жизнь второго подростка вне опасности.

Серьезно пострадавшего мальчика перевезут на АН-148 МЧС России в детскую городскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского (г. Москва). Там ему окажут всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU