Мощнейшими винтовками вооружили ставропольский спецназ
Скоро бойцы опробуют оружие на учениях
Изменить размер текста:
Ставропольский спецназ получил мощнейшие снайперские винтовки - СВД-М и АСВК-М "Корд-М". Последняя предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты. Из 11-килограммовой винтовки можно совершать 4,5 тысячи выстрелов с расстояния до 2 километров . Войскам также поступили и новые АК-74М. Скоро бойцы опробуют оружие во время учений.
ИСТОЧНИК KP.RU