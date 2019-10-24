Мощнейшими винтовками вооружили ставропольский спецназ

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-24T10:11:27+03:00

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Ставропольский спецназ получил мощнейшие снайперские винтовки - СВД-М и АСВК-М "Корд-М". Последняя предназначена для поражения легкобронированной техники, различных технических средств и живой силы противника в средствах индивидуальной бронезащиты. Из 11-килограммовой винтовки можно совершать 4,5 тысячи выстрелов с расстояния до 2 километров . Войскам также поступили и новые АК-74М. Скоро бойцы опробуют оружие во время учений.

ИСТОЧНИК KP.RU