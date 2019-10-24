Бывшему главе минстроя Ставрополья грозит 5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-24T10:26:25+03:00

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Экс-главу минстроя Ставрополья Игоря Васильева обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что он приказывал главам районов вводить ЧС, чтобы не проводить торги на ремонт дорог, а передавать контракты аффилированным фирмам, пишет Newstracker. А те, в свою очередь, платили министру откат. Сумма трех контрактов превысила 44 млн рублей.

Защита Васильева просит снять с него все обвинения, так как главы районов действовали самостоятельно.

А противоположная сторона требует 5 лет и 3 месяца с конфискацией имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU