2019-10-24T10:43:41+03:00
Общество

В Михайловске пройдут антитеррористические учения

Население просят сохранять спокойствие
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории Шпаковского района с 24 по 25 октября будут вестись антитеррористические учения. В связи с этим с 8 утра до трех дня 25 числа возможно ограничение движения для автомобилей и пешеходов на территории Михайловска. Перекрытие будет ограничено улицей Чкалова от улицы Ленина до улицы Шпака, улицей Шпака от улицы Чкалова до улицы Карла Маркса, улицей Карла Маркса от улицы Шпака до улицы Ленина, улицей Ленина от улицы Карла Маркса до улицы Чкалова.

Жителей и гостей просят сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель с больным сердцем умер в ДТП в Ставрополе
На Ставрополье тяжкие травмы получили мужчины, сбитые на обочине
Студентов выгнали убирать Хасавюрт после жалобы премьер-министра Дагестана на мэра
В Пятигорске автомобиль сбил велосипедиста
Арестовывали и требовали денег: в Ессентуках троих полицейских осудили условно
Поиски загадочно исчезнувшего психопата в Дагестане прекращены
Бывшему главе минстроя Ставрополья грозит 5 лет тюрьмы
Мощнейшими винтовками вооружили ставропольский спецназ
Ребенок в Северной Осетии получил страшные ожоги, пытаясь забраться на поезд
В Чечне зафиксирован самый большой пробег автомобилей за год
Кузен Рауфа Арашукова арестован судом Ставрополя
Дагестанские врачи впервые удалили гематому головного мозга без трепанации
Родственнику Арашукова могут предъявить обвинение в хищении денег, связанном с газом
23 тысячи ставропольских водителей не уважают пешеходов
Видео: Сгорбленный 83-летний дагестанец покорил соцсети своей пробежкой в любую погоду
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Некоторым ставропольцам вернут деньги за капремонт
Нотариус из Черкесска оформил завещание от умершего на имущество в 4 миллиарда рублей
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн. рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
«Последняя инстанция» появилась на Ставрополье
Парень в Ставрополе кидал в людей кирпич, а им понравилось