В Михайловске пройдут антитеррористические учения

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-24T10:43:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Шпаковского района с 24 по 25 октября будут вестись антитеррористические учения. В связи с этим с 8 утра до трех дня 25 числа возможно ограничение движения для автомобилей и пешеходов на территории Михайловска. Перекрытие будет ограничено улицей Чкалова от улицы Ленина до улицы Шпака, улицей Шпака от улицы Чкалова до улицы Карла Маркса, улицей Карла Маркса от улицы Шпака до улицы Ленина, улицей Ленина от улицы Карла Маркса до улицы Чкалова.

Жителей и гостей просят сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU