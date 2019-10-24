Поиски загадочно исчезнувшего психопата в Дагестане прекращены

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-24T10:51:00+03:00

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В Дагестане прекратились поиски загадочного исчезнувшего 37-летнего мужчины с психическими отклонениями. Вместе с братом он сидел в одном из кафе Махачкалы, а потом пропал в неизвестном направлении.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан, полицейским удалось снять его с маршрутки на КПП «Урух» между Осетией и Кабардино-Балкарией. Объяснить, почему он уехал от родных, мужчина не мог. Как и рассказать, каким образом он сбежал из кафе.

— Его жизни и здоровью ничто не угрожает! Спасибо всем неравнодушным за помощь, — сказали республиканской в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU