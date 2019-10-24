В Пятигорске автомобиль сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:18 2019-10-24T11:21:37+03:00

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23 октября велосипедиста в Пятигорске сбила иномарка. 29-летний парень на двухколесном транспорте ехал по улице Зеленой на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Датсун Он-До».

Молодой человек получил тяжелые травмы, с которыми его немедленно госпитализировали. Автомобилем управлял 65-летний мужчина со стажем в нарушении скоростного режима. Устанавливаются виновные лица в ДТП, сообщили УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU