2019-10-24T11:27:04+03:00
Общество

Студентов выгнали убирать Хасавюрт после жалобы премьер-министра Дагестана на мэра

В среду в администрации города отчитали за крупные мусорки
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба Правительства ДагестанаФото: пресс-служба Правительства Дагестана
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В начале недели премьер-министр Дагестана Артем Здунов отчитал мэра Хасавюрта Зайнудина Окмазова за то, что на улицах его города полно мусора. Тогда он сказал на совещании:

- Вы вообще город не убираете? Там есть люди, которые получают за это деньги, службы, которые надо привлечь к уборке. Даю вам три дня для ликвидации этого, - сказал Здунов.

Через день на улицы Хасавюрта выгнали студентов местных колледжей, сообщают в социальных сетях. Молодые люди отпускали с пар, и они выполняли работу служб, которые должны были справляться с мусором. Это подтверждает отчет о ликвидации завалов: ни одного упоминания о том, что какие-либо ответственные за это люди убирали мусор, нет.

- По его словам, в городе были проведены инспекция мест скопления мусора, объезд пунктов продажи шкур животных, а также организованы общегородской и районный субботники с участием 3000 активистов, - сказано в сообщении на сайте Правительства Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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