Студентов выгнали убирать Хасавюрт после жалобы премьер-министра Дагестана на мэра
В начале недели премьер-министр Дагестана Артем Здунов отчитал мэра Хасавюрта Зайнудина Окмазова за то, что на улицах его города полно мусора. Тогда он сказал на совещании:
- Вы вообще город не убираете? Там есть люди, которые получают за это деньги, службы, которые надо привлечь к уборке. Даю вам три дня для ликвидации этого, - сказал Здунов.
Через день на улицы Хасавюрта выгнали студентов местных колледжей, сообщают в социальных сетях. Молодые люди отпускали с пар, и они выполняли работу служб, которые должны были справляться с мусором. Это подтверждает отчет о ликвидации завалов: ни одного упоминания о том, что какие-либо ответственные за это люди убирали мусор, нет.
- По его словам, в городе были проведены инспекция мест скопления мусора, объезд пунктов продажи шкур животных, а также организованы общегородской и районный субботники с участием 3000 активистов, - сказано в сообщении на сайте Правительства Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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