На Ставрополье тяжкие травмы получили мужчины, сбитые на обочине
Водитель по непонятной причине съехал с дороги
Фото: УИГБДД по СК
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24 октября двоих пешеходов на обочине сбил водитель в Минераловодском районе. Около 3 утра на 324 километре автодороги «Кавказ» водитель автомобиля «ВАЗ-21120» заехал на обочину, где на эвакуатор грузили машину двое мужчин.
49-летний и 37-летний местные жители доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Машиной управлял 54-летний житель соседнего региона. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU