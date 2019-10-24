На Ставрополье тяжкие травмы получили мужчины, сбитые на обочине

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-24T11:27:47+03:00

Водитель по непонятной причине съехал с дороги

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24 октября двоих пешеходов на обочине сбил водитель в Минераловодском районе. Около 3 утра на 324 километре автодороги «Кавказ» водитель автомобиля «ВАЗ-21120» заехал на обочину, где на эвакуатор грузили машину двое мужчин.

49-летний и 37-летний местные жители доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Машиной управлял 54-летний житель соседнего региона. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU