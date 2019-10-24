Убийство из лени: 17-летний «недоросль» жестоко и хладнокровно расправился с отцом

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-24T14:18:48+03:00

Мужчины много лет ссорились из-за работы на ферме [фото]

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье в колонию отправится 18-летний отцеубийца, изрешетивший родителя из карабина «Сайга». Парень так ненавидел работу на ферме, что хладнокровно спланировал расстрел, выкрал у папы ружьё и совершил ужасное преступление.

— Касумгаджи Муртазалиев жил в семье с нормальным достатком, никаких явных предпосылок для убийства или ужасных конфликтов в семье не было. Просто парень ненавидел работу на ферме, в чём он сам признался, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Подозреваемый (в центре) во время следственного эксперимента. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Известно, что много лет подряд парень выражал недовольство тем, что ему приходится «обслуживать скот». Но его отец был человеком строгим и не слишком-то обращал внимание на отвращение сына.

В результате парень начал полноценно готовиться к убийству. «Дело» он тщательно спланировал за месяц до преступления. Заранее выкрал у отца многозарядный карабин «Сайга». А 3-го сентября прошлого года он высадил в родителя полную обойму.

— Экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемого. А суд вынес приговор — 6 лет колонии строгого режима, — резюмировали в Следственном комитете.

Охотничий карабин «Сайга», из которого подросток застрелил отца. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье 17-летний сын изрешетил отца из ружья

В понедельник в крохотном посёлке Красочный, в Ипатовском районе произошло шокирующее убийство. 17-летний сын в упор расстрелял отца из охотничьего карабина, выпустив в тело несчастного целых 12 пуль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU