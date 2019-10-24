2019-10-24T14:18:48+03:00
Происшествия

Убийство из лени: 17-летний «недоросль» жестоко и хладнокровно расправился с отцом

Мужчины много лет ссорились из-за работы на ферме [фото]
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Тело убитого отца. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краюТело убитого отца. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю
Изменить размер текста:

На Ставрополье в колонию отправится 18-летний отцеубийца, изрешетивший родителя из карабина «Сайга». Парень так ненавидел работу на ферме, что хладнокровно спланировал расстрел, выкрал у папы ружьё и совершил ужасное преступление.

— Касумгаджи Муртазалиев жил в семье с нормальным достатком, никаких явных предпосылок для убийства или ужасных конфликтов в семье не было. Просто парень ненавидел работу на ферме, в чём он сам признался, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Подозреваемый (в центре) во время следственного эксперимента. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Подозреваемый (в центре) во время следственного эксперимента. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю

Известно, что много лет подряд парень выражал недовольство тем, что ему приходится «обслуживать скот». Но его отец был человеком строгим и не слишком-то обращал внимание на отвращение сына.

В результате парень начал полноценно готовиться к убийству. «Дело» он тщательно спланировал за месяц до преступления. Заранее выкрал у отца многозарядный карабин «Сайга». А 3-го сентября прошлого года он высадил в родителя полную обойму.

— Экспертиза подтвердила вменяемость подозреваемого. А суд вынес приговор — 6 лет колонии строгого режима, — резюмировали в Следственном комитете.

Охотничий карабин «Сайга», из которого подросток застрелил отца. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Охотничий карабин «Сайга», из которого подросток застрелил отца. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье 17-летний сын изрешетил отца из ружья

В понедельник в крохотном посёлке Красочный, в Ипатовском районе произошло шокирующее убийство. 17-летний сын в упор расстрелял отца из охотничьего карабина, выпустив в тело несчастного целых 12 пуль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Махачкала вошла в число самых хвастливых городов России
Рэпер в цепях читает лирические стихи Пушкина
Миндаль начнут выращивать на Ставрополье в 2020 году
«Хабиб дерётся не за Россию, иначе где его флаг»: Макгрегор попытался настроить россиян против Нурмагомедова
Потрясающе красивые световые фигуры установят в Кисловодске к Новому году
Больше полусотни жителей Чечни оставили без света
В Чечне примирили кровников после ДТП с гибелью шестимесячного ребенка и матери
На Ставрополье главбух школы попросила экономиста скрыть следы преступления
Тела убитых в перестрелке чеченских братьев перевезли на родину
Порезал бензокосилкой: ставрополец разобрался с обидчиком садовым инструментом
Водитель с больным сердцем умер в ДТП в Ставрополе
На Ставрополье тяжкие травмы получили мужчины, сбитые на обочине