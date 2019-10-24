Порезал бензокосилкой: ставрополец разобрался с обидчиком садовым инструментом

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-24T12:33:07+03:00

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В Петровском округе мужчина порезал плечо знакомому бензокосилкой. По адресу происшествия немедленно выехали полицейские. Они установили, что во время ссоры 32-летний агрессор стал размахивать перед потерпевшим работающей бензиновой косилкой. Косилка травмировала мужчине левой предплечье.

Орудие мести было изъято, а на его владельца заведено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU