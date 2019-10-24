Тела убитых в перестрелке чеченских братьев перевезли на родину
Инцидент произошел во вторник, 22 октября, в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. Там между двумя чеченскими семьями произошла перестрелка из-за участков для выпаса скота.
Разборки закончились трагедией: пять человек погибли, двоих со сложными травмами доставили в реанимацию.
Правоохранителям попался один из предполагаемых участников нашумевшей перестрелки. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски второго злоумышленника продолжаются.
Позже стало известно, что тела погибших забрали родственники, проживающие в Чечне. Как рассказал руководитель представительства главы Чеченской республики в регионе Имран Исраилов, всех погибших чеченцев по местной традиции хоронят на родной земле.
Так, в среду, 24 октября, тела двух родных брата и одного двоюродного перевезли из Ростовской области в чеченское село Самашки. В этом селении у мужчин живут мамы и другие родственники.
ИСТОЧНИК KP.RU