2019-10-24T13:37:58+03:00
Общество

Тела убитых в перестрелке чеченских братьев перевезли на родину

В Чечне похоронят трех братьев, погибших в нашумевшей перестрелке в Ростовской области
Ася АСРЯН
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Разборки закончились трагедией: пять человек погибли, двоих со сложными травмами доставили в реанимациюРазборки закончились трагедией: пять человек погибли, двоих со сложными травмами доставили в реанимациюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошел во вторник, 22 октября, в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области. Там между двумя чеченскими семьями произошла перестрелка из-за участков для выпаса скота.

Разборки закончились трагедией: пять человек погибли, двоих со сложными травмами доставили в реанимацию.

Правоохранителям попался один из предполагаемых участников нашумевшей перестрелки. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски второго злоумышленника продолжаются.

Позже стало известно, что тела погибших забрали родственники, проживающие в Чечне. Как рассказал руководитель представительства главы Чеченской республики в регионе Имран Исраилов, всех погибших чеченцев по местной традиции хоронят на родной земле.

Так, в среду, 24 октября, тела двух родных брата и одного двоюродного перевезли из Ростовской области в чеченское село Самашки. В этом селении у мужчин живут мамы и другие родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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