2019-10-24T14:10:12+03:00
Происшествия

На Ставрополье главбух школы попросила экономиста скрыть следы преступления

За миллион рублей взятки она также рассчитывала на своевременное предупреждение о проверках
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Предгорном районе бывший сотрудник центра обслуживания образовательных учреждений предстанет перед судом за взяточничество.

Женщина работала ведущим экономистом отдела планирования учреждения. И в 2016 году получила больше 1 млн рублей взятки от главного бухгалтера одной из школ. Та не могла спокойно спать, после того как решилась на хищение денег школы. За миллион экономист должна была скрыть улики и информировать школьного бухгалтера о проверках.

Уголовное дело передано в суд на рассмотрение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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